МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата

ТАЛЛИН, 15 июля. /ТАСС/. МИД Эстонии объявил одного из дипломатов посольства РФ в Таллине персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг российскому послу в республике Александру Петрову, сообщило эстонское внешнеполитическое ведомство.

Как уточнили в министерстве, такое решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией, - говорится в сообщении МИД. - Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях".

На прошлой неделе премьер Эстонии Кая Каллас обещала дать симметричный ответ на высылку консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Как сообщили 6 июля ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС. 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией.