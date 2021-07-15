США допускают, что смогут работать с Россией для обеспечения кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американская администрация не исключает налаживания конструктивного взаимодействия с российскими властями в целях обеспечения безопасности в киберпространстве. Это подтвердил в четверг исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В предстоящие дни и недели мы работаем над переговорами по стратегической стабильности с Россией. А также в других областях, [таких] как кибербезопасность, в которой мы, не исключено, сможем работать вместе", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США, выступая на онлайн-конференции в вашингтонском Атлантическом совете.

"Разумеется, президент [США Джо Байден], как я считаю, очень ясно дал понять: мы не стремимся к эскалации проблем с Россией, мы не добиваемся "перезагрузки" с Россией, мы действуем весьма прагматически, трезво и говорим, что, в тех сферах, в которых можем взаимодействовать с Россией для обеспечения взаимных интересов, мы готовы это делать", - отметил Рикер.

Он заверил, что у Соединенных Штатов имеется "заинтересованность в попытке наладить более конструктивные отношения" с Россией. По словам и.о. помощника госсекретаря, Байден сигнализировал об этом в том числе на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Женеве 16 июня. "Однако мы будем отвечать на опрометчивое поведение и предпринимать действия, когда Россия угрожает нашим интересам или интересам наших партнеров и союзников, будь то на Украине, в Грузии или где бы то ни было еще", - добавил дипломат.