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Зеленский надеется, что Байден и Меркель по итогам встречи "будут противостоять агрессору"

В Киеве выразили надежду, что лидеры США и Германии не примут решений по Украине без нее

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с германским канцлером Ангелой Меркель заявил о своей уверенности в том, что они будут "совместно противостоять агрессору" и не примут решений по Украине без нее. Эти переговоры могут изменить будущее Европы, написал он в четверг на своей странице в Twitter.

"Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору (как в Киеве называют Россию - прим. ТАСС), а не поощрять его", - отметил Зеленский. "И никакого решения по Украине без Украины", - добавил он.

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Меркель, АнгелаУкраинаБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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