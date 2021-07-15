Зеленский надеется, что Байден и Меркель по итогам встречи "будут противостоять агрессору"

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с германским канцлером Ангелой Меркель заявил о своей уверенности в том, что они будут "совместно противостоять агрессору" и не примут решений по Украине без нее. Эти переговоры могут изменить будущее Европы, написал он в четверг на своей странице в Twitter.

"Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору (как в Киеве называют Россию - прим. ТАСС), а не поощрять его", - отметил Зеленский. "И никакого решения по Украине без Украины", - добавил он.