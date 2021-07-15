Антикоррупционное агентство Украины требует в суде уволить главу "Нафтогаза"

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обратилось в суд с требованием расторгнуть трудовой контракт между "Нафтогазом Украины" и председателем правления этой компании Юрием Витренко. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства.

"НАПК обратилось в суд для прекращения незаконного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления общества Юрием Витренко", - информировало агентство. Оно направило письмо главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд, "разъяснив, как именно наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона".

НАПК 15 июня установило нарушение законодательства при назначении Витренко на должность главы правления "Нафтогаза", потребовало отменить соответствующее распоряжение правительства и прекратить действие трудового контракта. Причиной этого глава НАПК Александр Новиков назвал положение о том, что после увольнения чиновник в течение года не может принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, находясь на государственной службе. Витренко на посту и.о. министра энергетики систематически участвовал в подготовке решений о деятельности "Нафтогаза".

Кабмин обжаловал это предписание. 18 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко. 1 июля НАПК обратилось к главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Споттисвуд с требованием разорвать контракт с главой "Нафтогаза", а 5 июля этот суд приостановил действие этого предписания.