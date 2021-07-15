Акция протеста против политики Меркель по патентам на вакцины началась у Белого дома

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Противники политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении патентных прав на вакцины от коронавируса проводят акцию протеста у Белого дома, где в четверг состоятся американо-германские переговоры на высшем уровне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Группа активистов развернула транспарант с призывом "Германия, прекрати блокировать мировые вакцины от коронавируса". Один из протестующих облачился в надувную куклу, которой придано сходство с канцлером ФРГ.

Участников демонстрации протеста насчитывается не более 10. Освещающих акцию журналистов набралось больше. Сотрудники полиции и Секретной службы США, охраняющие территорию у Белого дома, не препятствовали акции.

"Мы призываем президента США Джо Байдена на встрече с Меркель сделать главной темой борьбу с пандемией коронавируса и призвать канцлера прекратить блокировать приостановку интеллектуальных прав на вакцины в рамках Всемирной торговой организации. Мы срочно нуждаемся в том, чтобы увеличить производство вакцин в мире и покончить с пандемией", - сказала ТАСС представитель базирующейся в Вашингтоне общественной организации Public Citizen Мелани Фоли. По ее словам, манифестанты планируют устроить пикет около Университета Джонса Хопкинса, где Меркель будет присвоена степень почетного доктора.

Как заявила 8 мая Меркель по итогам саммита ЕС заявила, что приостановка действия патентных прав на вакцины не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, но может повлиять на их качество. Канцлер Германии выразила надежду на то, что США разблокируют экспорт необходимых для производства вакцин компонентов.