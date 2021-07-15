КС Украины назвал закон об украинском языке инструментом борьбы с "обрусением" в стране

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины, который в среду признал соответствующим конституции закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назвал его надлежащим юридическим инструментом борьбы с "обрусением" в стране. Об этом говорится в тексте решения инстанции, который полностью был опубликован в четверг на сайте суда.

"КС Украины считает, что закон ["Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"] является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общего обрусения Украины, а также лишенным дискриминационного характера и надлежащим юридическим основанием для внедрения институциональных механизмов, которые обеспечивают функционирование украинского языка как государственного", - говорится в тексте решения. Суд считает, что меры, принимаемые в законе для защиты госязыка, не препятствуют развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств.

Решение КС по закону о госязыке уже раскритиковала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). В политсиле назвали его "необъективным и конъюнктурным политическим решением".

Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.