{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. помощника госсекретаря США Рикер стал временным поверенным в Лондоне

Посол Рикер намерен продолжить развивать "особые отношения" США и Великобритании

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 1 августа станет временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.

"Посол Рикер с 1 августа будет временным поверенным в посольстве США [в Великобритании]. <...> У США нет более близкого союзника, чем Великобритания. Посол Рикер намерен продолжить развивать эти особые отношения", - говорится в тексте.

Теги
СШАВеликобритания
Кабмин ФРГ назвал проблему обращения жителей омского села к Меркель делом властей в РФ
В офисе Меркель заявили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ
Читать полностью