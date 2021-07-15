И.о. помощника госсекретаря США Рикер стал временным поверенным в Лондоне

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 1 августа станет временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.

"Посол Рикер с 1 августа будет временным поверенным в посольстве США [в Великобритании]. <...> У США нет более близкого союзника, чем Великобритания. Посол Рикер намерен продолжить развивать эти особые отношения", - говорится в тексте.