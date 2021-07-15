Кабмин ФРГ назвал проблему обращения жителей омского села к Меркель делом властей в РФ

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера ФРГ не комментирует переписку с отдельными просителями, что касается и, в частности, обращения жителей омской деревни к властям Германии о ремонте улицы. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"Мы в целом не комментируем эту ситуацию, так как она находится в компетенции местных органов власти. Кроме того, просим понять, что правительство ФРГ в принципе не делает публичных заявлений о переписке с отдельными просителями", - указали в офисе Меркель.

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения. Видеообращение жителей омской деревни, построенной на рубеже XIX-XX веков немцами-переселенцами, где проживают около 500 человек, было размещено в начале июня 2021 года в социальной сети "ВКонтакте". В описании к видео отмечалось, что текст обращения переведен на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии.

Там им ответили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гнев жителей села абсолютно оправдан, и выразил уверенность, что после столь широкой огласки региональные власти примут меры.