Верховный комиссар ООН выразила тревогу по поводу действий силовиков Белоруссии

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую тревогу по поводу событий в Белоруссии, где, как она утверждает, в среду представители силовых структур предприняли "десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов". В распространенном в четверг в Женеве заявлении Бачелет расценила такие действия как "репрессии", которые "недопустимы".

"Я глубоко встревожена последними событиями в Белоруссии, где в среду силы безопасности предприняли десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов, и ряд людей, как сообщается, были задержаны, - говорится в заявлении. - Подобные репрессии являются совершенно недопустимыми".

Как продолжала верховный комиссар ООН, события среды "вновь свидетельствуют о вопиющем пренебрежении белорусских властей их обязательствами в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека". Бачелет напомнила о своих неоднократных предупреждениях по поводу "ухудшающейся ситуации в Белоруссии", призвав правительство "прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и сотрудников СМИ". "Те, кто все еще задержан, должны быть немедленно освобождены", - считает Бачелет.

В среду сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис Белорусской ассоциации журналистов, издания "Имена", движения "За свободу", организации "Объединение белорусов мира "Батьковщина", а также правозащитного центра "Весна". Официальных комментариев республиканских правоохранительных органов по поводу этих событий пока не поступало. При этом КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Александр Лукашенко во вторник заявил, что власти уделят пристальное внимание НПО, НКО и западным СМИ.