ЕК начала расследование против Венгрии и Польши за притеснение секс-меньшинств

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала в четверг юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии.

Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов может обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.

"Еврокомиссия начинает юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши в связи с нарушением прав ЛГБТ-сообщества", - говорится в документе.

"Равенство, уважение достоинства и прав человека являются ключевыми ценностями ЕС. Еврокомиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить эти ценности", - говорится в документе.

Еврокомиссия требует пересмотра венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.

От Варшавы ЕК требует отменить решения властей ряда городов и населенных пунктов, объявивших себя "свободными от ЛГБТ зонами".