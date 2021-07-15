Спецпосланник генсека ООН предупредил о препятствиях на пути проведения выборов в Ливии

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Планы проведения в декабре выборов ливийского президента могут столкнуться с препятствиями, поскольку некоторые стороны выдвигают предварительные условия. С таким предупреждением выступил в четверг спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в этом североафриканском государстве.

"Хотя все стороны согласились с проведением президентских выборов, не все приняли необходимые для этого меры, - сказал он. - Палата представителей (ливийский однопалатный парламент - прим. ТАСС) тоже не прояснила конституционную основу проведения выборов".

Кубиш отметил, что "некоторые стороны пытаются выдвинуть предварительные условия, которые могут помешать своевременному проведению выборов". "Я призываю все стороны предпринять усилия, чтобы волеизъявление все-таки состоялось в установленное время", - подчеркнул он.

Спецпосланник генсека ООН не уточнил, кто именно препятствует проведению выборов.

Состоявшийся в феврале в Швейцарии Форум ливийского политического диалога избрал Абдель Хамида Дбейбу в качестве главы единого правительства, а также назначил трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта. Их главными задачами являются объединение разрозненных властных структур по всей стране и организация президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря. Власти заявляют о приверженности проведению голосования в запланированные сроки.