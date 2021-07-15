США запустили сайт для борьбы с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Власти США запустили в четверг сайт StopRansomware.gov для помощи бизнесу и общественным организациям в борьбе с вирусами-вымогателями. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

"Министерства внутренней безопасности и юстиции совместно с другими федеральными ведомствами запустили новый сайт для противодействия угрозам со стороны вирусов-вымогателей. Сайт создает единую базу о ресурсах, содержащих вирусы-вымогатели, для частных лиц, бизнеса и других организаций, - отмечается в тексте. - Это результат общих усилий федерального правительства и первый сайт, призванный помочь частным лицам и общественным организациям снизить риски атак вирусов-вымогателей".

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас призвал каждую организацию в стране "воспользоваться новым ресурсом, чтобы изучить, как защитить себя от атак посредством вирусов и снизить риски". В заявлении также приводятся высказывания главы Минюста, генерального прокурора Меррика Гарленда. По его словам, возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы использовать все ресурсы для противодействия данным угрозам.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.