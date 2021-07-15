В Белоруссии обвиняемым по делу tut.by продлили срок содержания под стражей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Срок содержания под стражей фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении ООО "Тут бай медиа" и связанных с ним структур, продлен на два месяца. Об этом сообщила в четверг редакция белорусского новостного портала tut.by в своем Telegram-канале.

"Срок содержания под стражей обвиняемым по делу tut.by продлили еще на два месяца", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в следственных изоляторах или под домашним арестом находятся в настоящее время 15 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также несколько руководителей проектов, связанных с tut.by. Некоторых сотрудников ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев (с учетом первого продления), то есть по 18 сентября.

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство министерства информации Белоруссии. Белорусские правозащитные организации называют арестованных сотрудников политическими заключенными.