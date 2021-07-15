Глава ДНР заявил о желании вступить в партию "Единая Россия"

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия". Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду", - ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии "Единая Россия".

Как сообщает ДАН, ранее в рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке открылась площадка для записи в ряды партии "Единая Россия".

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в Донецке при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия". Среди участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений РФ, ДНР и ЛНР.