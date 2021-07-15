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В ЮАР в беспорядках погибли 117 человек

За участие в беспорядках арестовали 1 478 человек

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Беспорядки в ЮАР, которые начались 9 июля в провинции Квазулу-Наталь, а затем распространились на соседнюю провинцию Гаутенг, привели к гибели 117 человек. Об этом заявила в четверг министр развития малого бизнеса ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

"В Квазулу-Наталь погиб 91 человек, арестованы за участие в беспорядках 1 478 человек, - сообщила она на брифинге, который транслировался на правительственном портале. - В Гаутенге погибли 26 человек".

Она отметила, что сейчас ситуация в столичной провинции Гаутенг в целом спокойная. "За текущий день зарегистрировано лишь шесть инцидентов, связанных с актами насилия", - подчеркнула министр. Между тем, по ее словам, в Квазулу-Наталь сохраняется неустойчивое положение. "За нынешний день зафиксировано 39 инцидентов, арестованы 392 человека".

В свою очередь заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва заявил в четверг, что правительству удалось поставить ситуацию под контроль в обеих провинциях. "Мы будем продолжать пресекать любые попытки дестабилизировать государство и подрывать его безопасность", - указал один из руководителей южноафриканских спецслужб.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохраняется спокойствие.

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