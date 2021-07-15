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Трамп опроверг информацию о подготовке переворота после президентских выборов

Такие данные ранее распространила газета The Washington Post

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную газетой The Washington Post информацию о том, что он якобы планировал совершить переворот в стране после того, как проиграл президентские выборы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении политика.

"Сообщаю вам, что моей формой "переворота" являются [президентские] выборы, и даже если бы я собирался совершить переворот, то одним из последних людей, с которым я бы хотел это сделать, был бы генерал Марк Милли", - сказал он.

Теги
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