Трамп заявил, что при администрации Байдена США потеряли уважение всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что страны всего мира смеются над США при администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение он высказал в распространенном в четверг заявлении, в котором вновь подверг критике своих оппонентов из Демократической партии.

Трамп, в частности, раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отметив, что у нее "не все в порядке с головой". Таким образом он отреагировал на процитированный американскими СМИ фрагмент готовящейся к изданию книги журналистов газеты The Washington Post. В нем утверждается, что Пелоси опасалась того, что Трамп в последние дни своего нахождения на посту президента мог развязать войну или применить ядерное оружие.

По словам бывшего американского лидера, он лишь выводил страну из войн, а не вовлекал ее в новые конфликты. "Кроме того, именно я вернул уважение нашей стране, тогда как сейчас лидеры всего мира смеются над нами. При мне они не смеялись", - заключил республиканец.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря того же года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.