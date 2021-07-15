Спецпредставители России и США по климату проведут встречу до конференции в Глазго

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что договорился со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым встретиться в рамках рабочей группы, которая состоится до проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

"Руслан Эдельгериев и я договорились встретиться в рамках рабочей группы. Мы намерены работать над лесным хозяйством, торговлей, внешними механизмами, изучим области сотрудничества, рассмотрим целевые показатели и будем усердно работать. То, о чем мы точно договорились: будем действительно работать вместе, чтобы попытаться добиться успеха в Глазго. И это было очень важной целью моего приезда сюда", - сказал Керри в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ".

Керри побывал в РФ с трехдневным визитом, который продлился с 12 по 15 июля. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Также Керри провел встречу с Эдельгериевым, по итогам которой было принято совместное заявление.

Конференция в Глазго, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, будет проходить с 31 октября по 12 ноября.