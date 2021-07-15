Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества по климату в Арктике

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. США надеется на тесное сотрудничество с Россией по вопросам климата в Арктике. Об этом заявил спецпосланник президента США по климату Джон Керри в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Я надеюсь, что мы будем очень-очень тесно работать с руководством России, потому что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Мы действительно говорили об этом [со спецпредставителем президента России по климату Русланом Эдельгериевым]. Мы говорили об этом и с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым. И я очень надеюсь, что это поможет открыть другие каналы сотрудничества между нами", - сказал он.

По словам Керри, стороны могли бы заниматься совместными исследованиями, обмениваться технологиями.

"Например, не только инициатива по спутникам, о которой говорил президент [РФ Владимир] Путин, но и некоторые аспекты реализации наших интересов в Арктике, над которыми мы могли бы, возможно, работать вместе. Речь могла бы идти о совместных исследованиях в сфере прорывных технологий, таких как улавливание и захоронение углерода или водорода", - заметил он.

Керри нанес трехдневный визит в Россию. В четверг было распространено совместное заявление спецпредставителей президентов РФ и США по вопросам климата о реагировании на климатические вызовы.