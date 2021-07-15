Керри надеется, что сотрудничество по климату с РФ поможет решению двусторонних проблем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри рассчитывает, что сотрудничество по климату между Москвой и Вашингтоном позволит найти развязки по некоторым двусторонним проблемам.

"Таким образом, есть сферы, где Россия и США могут наладить подлинное сотрудничество, что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряженность в отношениях между нашими странами, и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

По словам Керри, перед Россией и США стоят большие задачи в области исследований и разработок. "Перед нами стоят серьезные вызовы. И я знаю, что президент России Владимир Путин согласен с этим", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли климатическую повестку отделить от отношений двух стран, Керри отметил, что это возможно.

"Очевидно, что это не произойдет автоматически - нам придется поработать над тем, чтобы это произошло. Но я думаю, что мои переговоры в Москве - это именно часть этого процесса. Я приехал сюда, в Россию, по поручению президента [США Джо] Байдена. Он очень серьезно относится к этому вопросу. И он хочет, чтобы Россия и Соединенные Штаты занялись климатом, потому что у нас нет времени", - рассказал он.

"Мы просто не можем позволить, чтобы другие вещи мешали нам. Открывает ли это другие возможности или нет, во многом зависит от того, как будут решаться эти и другие проблемы. Но мы должны создать здесь элемент приверженности сотрудничеству и вернуться к основам, не позволяя, чтобы нас разделяли некоторые другие политические раздражители", - подчеркнул спецпосланник президента США.

Развитие диалога по климату

США и Россия в диалоге по климату способны найти выход из ситуации, когда на некоторые российские компании и финансовые учреждения, которые участвуют в декарбонизации российской экономики, наложены санкции, заявил Джон Керри.

"Есть возможность найти выход. Думаю, что Россия знает, что ей надо сделать, чтобы помочь в этом процессе, - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли сделаны санкционные исключения для экологических проектов. - В определенном смысле это не одностороннее движение. Но в то же время я пообещал [в ходе визита в РФ], что мы приложим все усилия, чтобы точно оценить, в чем заключаются препятствия и что можно предпринять, чтобы попытаться двигаться дальше. Это законный вопрос. И мы собираемся взглянуть на то, как мы могли бы решить его".

Керри отметил, что Россия обладает большими запасами газа, поэтому у нее есть возможность сократить выбросы от сжигания угля: "Россия могла бы сократить вредные выбросы примерно на 50% путем производства электроэнергии не из угля, а из газа". По его словам, это позволит очистить воздух, уменьшить количество частиц, которые вызывают рак, эмфизему, а также детскую астму. "В результате в океан попадет меньше твердых частиц, которые приводят к повышению кислотности океана и влияют на рыбу в местах нереста и фауну в океане. И в конечном итоге вы создадите новые рабочие места. Они появятся вместе со строительством новой инфраструктуры, обеспечивающей более чистую электроэнергию", - заявил спецпосланник американского президента.

Керри подчеркнул, что США уже перевели свою энергосистему по большей части на возобновляемые источники энергии, "чего Россия еще не сделала".

"Я думаю, что около 75% новой электроэнергии, поступившей в сеть за последние пару лет в Соединенных Штатах, поступило из возобновляемых источников энергии. И мы закрыли более 500 электростанций, работавших на угле. В этом году или в ближайшие годы мы закроем еще 50. То есть мы не просто говорим об этом, мы делаем это. И мы не просим кого-то другого делать то, чего не делаем сами", - добавил он.