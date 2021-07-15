Меркель и Харрис обсудили нынешние и будущие геополитические угрозы

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили текущие и будущие геополитические угрозы на состоявшейся в четверг встрече в Вашингтоне. Об этом сообщила старший советник и пресс-секретарь заместителя главы американской администрации Симона Сандерс.

"У вице-президента Харрис и канцлера Меркель состоялось откровенное обсуждение по широкому кругу вопросов, касавшееся нынешних и будущих геополитических угроз и вызовов", - говорится в письменном заявлении Сандерс.

"Они согласились с острой необходимостью вложения средств в демократические институты, опирающиеся на верховенство закона, фундаментальные права и достоинство всех людей. Они выразили обоюдное желание укреплять трансатлантическое партнерство и продолжать прочное сотрудничество в таких сферах, как меры борьбы с пандемией и восстановление [экономики], глобальное здравоохранение и охрана окружающей среды", - подчеркнула Сандерс.

По ее словам, стороны также высказались за выработку "норм, относящихся к новым технологиям" и "более значительную координацию международных усилий", направленных на устранение первопричин вынужденной миграции.