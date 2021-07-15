Верховный суд Белоруссии рассмотрит жалобу защиты члена совета оппозиции Колесниковой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховный суд в пятницу рассмотрит жалобу защиты члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на продление ареста. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

"16 июля в Верховном суде пройдет закрытое заседание по жалобе защиты Марии [Колесниковой] на продление срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее ей продлили срок содержания под стражей до 1 августа.

Колесникову задержали в ночь на 8 сентября прошлого года по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября того же года ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. В феврале нынешнего года Колесникову обвинили еще по двум статьям УК - в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.