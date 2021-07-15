Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Ангела Меркель попыталась представить, как будет выглядеть ее первый день после ухода с должности канцлера Германии. Своими мыслями она поделилась в четверг, отвечая на вопрос ведущего в ходе дискуссии в Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

"Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится", - сказала политик, которая в этом году перестанет быть главой правительства ФРГ. "Я возьму паузу, чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это", - добавила Меркель.

Ангела Меркель в четверг стала почетным доктором американского Университета Джонса Хопкинса.

"Я присуждаю вам степень почетного доктора", - сказал президент данной научной организации Рональд Дениэлс. Дениэлс передал канцлеру мантию и диплом. Меркель долго не могла надеть мантию и немного запуталась в ней, на помощь ей пришел президент университета.

Меркель говорила по-немецки, при этом перевод на английский не транслировался. Канцлер в ответном слове отметила, что мир хочет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Она рассказала, что пользуется данными университета по пандемии.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Выборы в парламент запланированы на 26 сентября. Победившая партия получит возможность выставить канцлера или сформировать правительство - скорее всего, в коалиции с другими политическими силами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, он "зеленых" - Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц.

Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей пользуется ХДС, а "зеленые" и СДПГ делят второе место, отставая от консерваторов примерно на 10 процентных пунктов.