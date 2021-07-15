Суд в США удовлетворил просьбу администрации отклонить иски по TikTok

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия удовлетворил прошение администрации президента США Джо Байдена отклонить апелляции министерства юстиции, которое в 2020 году оспаривало правомочность временной отмены запрета экс-главы Белого дома Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Это следует из распоряжения, поступившего в четверг в электронную базу данных суда.

"Постановляется удовлетворить ходатайство", - говорится в распоряжении суда. Упомянутые выше апелляции подготовил Минюст при президентстве Трампа. Ведомство оспаривало правомочность постановления суда о приостановке исполнения указа о запрете скачивания приложения TikTok.

14 августа 2020 года Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента, издал указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории Соединенных Штатов. Позднее Трамп заявил, что дал "предварительное согласие" на приобретение американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает персональные данные пользователей китайским властям.

9 июня текущего года Белый дом сообщил о подписании Байденом исполнительного указа, отменяющего введенные предыдущей американской администрацией ограничения на работу социальной сети TikTok и мессенджера WeChat.