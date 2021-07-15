Ущерб госучреждениям Афганистана от действий талибов составил $500 млн

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нанесло ущерб госучреждениям в Афганистане в размере $500 млн. Как сообщает в четверг телеканал TOLOnews, так оценил результаты действий талибов председатель Независимой комиссии по административной реформе и государственной службе Афганистана Ахмад Надер Надери.

"Движение "Талибан" сожгло или уничтожило 260 зданий госучреждений, а также государственное имущество в 116 районах страны. Порядка 13 млн афганцев оказались лишены доступа к соцуслугам в районах, контролируемых талибами. И около 50 тыс. госслужащих не могут исполнять свои обязанности. Примерный ущерб государственным учреждениям составляет $500 млн", - сказал он. По словам Надери, в захваченных талибами регионах остановлены сотни проектов по развитию и восстановлению инфраструктуры, а также строительству (в том числе школ и больниц).

Он также отметил, что на подконтрольных движению территориях введены исламские нормы поведения для женщин. Кроме того, закрыты гинекологические центры, школы для девочек.

"Талибан", однако, заявляет, что информация об ограничениях и прекращении реализации проектов не соответствует действительности. По словам представителей радикального движения, социальные услуги, в том числе медобслуживание, продолжают оказываться, работают школы и сельхозсектор.

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские власти неоднократно заявляли, что "Талибан" наращивает активность. Талибы контролируют значительную часть районов в сельской местности и теперь стремятся к захвату крупных городов.