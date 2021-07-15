Эрдоган рассчитывает, что Анкара продолжит оказывать поддержку Кабулу

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает на продолжение оказания поддержки Афганистану. Об этом заявил в четверг турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Те, кто рассматривает наши требования соблюдения прав и справедливости как политическое лицемерие, не смогли понять, что мы стали голосом, дыханием и надеждой угнетенных. Мы желаем нашим друзьям и соседям того же, чего желаем для себя. Мы сделали это вчера в Сирии, мы сделали это также в Ливии и [Нагорном] Карабахе. Надеюсь, завтра мы будем поддерживать наших братьев в Афганистане и в других странах с такой же справедливой позицией. 15 июля является символом этого стремления", - сказал Эрдоган во время выступления по турецкому телевидению по случаю пятой годовщины попытки переворота в республике.

14 июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить воинский контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане. В Белом доме рассчитывают, что вывод американских войск, начавшийся в мае, завершится к концу августа. Как сообщило на минувшей неделе Центральное командование ВС США, Соединенные Штаты более чем на 90% завершили процесс вывода контингента из Афганистана.