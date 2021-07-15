{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден заявил, что сотрудничество США и ФРГ является прочным и останется таковым

Американский лидер выразил мнение, что между двумя странами существует "нерушимая дружба"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Двустороннее сотрудничество между Соединенными Штатами и Германией является прочным, и американская администрация убеждена в том, что такое взаимодействие между Вашингтоном и Берлином будет сохраняться. Об этом заявил президент США Джо Байден, открывая в четверг переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Овальном кабинете Белого дома.

Американский лидер выразил мнение, что между двумя странами существует "нерушимая дружба". Она создана в том числе благодаря усилиям Меркель, убежден Байден. "Сотрудничество между Соединенными Штатами и Германией было прочным. И мы надеемся сохранить его. И я уверен, что мы этого добьемся", - сказал президент.

На вопрос журналиста о том, когда Байдена могут увидеть в Германии, руководитель администрации США ответил: "Скоро, надеюсь".

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияБайден, Джо
Олимпиада в Токио
Генсек ООН призвал к соблюдению олимпийского перемирия во время Олимпиады в Токио
Читать полностью