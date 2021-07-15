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США и ЕС обсудили контроль над вооружениями и разоружение

В ходе встречи участники затронули, в частности, темы "снижения химических, биологических, радиологических и ядерных рисков"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Представители США и ЕС провели очередную встречу в рамках продолжающегося диалога по вопросам нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

В переговорах приняли участие старший сотрудник бюро по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения Энн Ганзер и старший сотрудник бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Брюс Тернер. Сторону ЕС представляла специальный посланник по вопросам нераспространения и разоружения Марджолен ван Дилен.

В распространенном заявлении говорится, что в ходе встречи участники затронули, в частности, темы "снижения химических, биологических, радиологических и ядерных рисков".

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