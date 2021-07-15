США заявили, что проводят проверки на безопасность помогавших им афганцев

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Афганцы, помогавшие США во время операции в Афганистане, проходят проверки на безопасность для возможной эвакуации их на американскую территорию. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Около 20 тыс. афганцев подали заявки на визы, - сказала Псаки. - <...> Около половины завершили необходимое [оформление] документации для дальнейшего продвижения". "Некоторые лица прошли проверки на безопасность, которые работа по документации не [отменяет], это другая процедура", - добавила она.

"Те, кто еще не прошел проверки на безопасность, будут перенаправлены на другие зарубежные базы США или в третьи страны, где они будут находиться в безопасности до завершения процедур", - пояснила Псаки. По ее словам, администрация США не рассматривает в качестве временного убежища места, которые не отвечают требованиям безопасности и не гарантируют гуманное обращение к афганцам.

Вместе с тем, отметила пресс-секретарь, статус рассмотрения заявок на эвакуацию у афганских специалистов и членов их семей может отличаться. "Они будут пребывать в третьих странах до тех пор, пока не завершатся оформление документации и проверки на безопасность", - сказала она.

Псаки попросили прокомментировать интервью медиакомпании Deutsche Welle бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, в котором он назвал вывод войск из Афганистана ошибкой. По его мнению, "афганским женщинам и девочкам будет нанесен неописуемый вред". "Президент США [Джо Байден] согласен с тем, что мы должны гарантировать продолжение поддержки женщин Афганистана через гуманитарные программы, программы безопасности, - сказала пресс-секретарь Белого дома. - Мы поддерживаем право бывшего президента выражать свое мнение по Афганистану и президентскому решению [о выводе войск]. <...> Но мы не согласны [с Бушем - младшим]".

Ранее Байден заявлял, что американские власти в конце июля начнут эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам среди прочего в качестве переводчиков, а также еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США.