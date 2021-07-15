В ЮАР задержали одного из организаторов беспорядков в двух провинциях

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Один из 12 подозреваемых в организации беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Наталь и Гаутенг задержан. Об этом заявила в четверг министр развития малого бизнеса ЮАР Кумбудзо Нтшавени, которая также исполняет обязанности министра при президенте ЮАР.

"Указанное лицо взято под стражу для дальнейших допросов", - сообщила она на брифинге, который транслировался на правительственном портале. Нтшавени не раскрыла личность арестованного, однако заметила, что полиция отслеживает еще 11 подозреваемых в организации беспорядков.

Ранее министр по делам полиции ЮАР Беки Целе заявил, что у властей есть список подстрекателей и организаторов волны насилия в Квазулу-Наталь и Гаутенге. Среди них он назвал дочь находящегося в тюрьме бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы - Дудузилу.

Между тем местный телеканал eNCA передал, что спецслужбы сейчас анализируют большой массив информации, полученный в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров в период, предшествовавший беспорядкам и в их ходе. По его данным, благодаря этой работе властям удалось выйти на группу организаторов и подстрекателей насилия.

В свою очередь заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва заявил в четверг, что спецслужбы ЮАР получили накануне заключения в тюрьму Джейкоба Зумы оперативную информацию о подготовке широкого заговора в целях вызвать в стране массовые волнения и политический кризис. "План состоял в том, чтобы за счет радикальных действий и агитации свергнуть нынешнее правительство ЮАР", - цитирует его местная новостная служба EWN.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны все это время сохранялось спокойствие. В ходе беспорядков, согласно предоставленным в четверг правительством ЮАР данным, погибли 117 человек, арестованы 2 213 участников актов насилия. С минувшей среды в двух указанных провинциях начался процесс стабилизации, когда полиции и армии удалось взять ситуацию под свой контроль.