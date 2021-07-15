Папа Римский помолился о жертвах и пострадавших от наводнения в ФРГ

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск глубоко взволнован печальным известием о разрушительном наводнении на западе Германии и молится о погибших и пострадавших в результате разгула стихии. Об этом в телеграмме президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру от имени понтифика написал госсекретарь Ватикана кардинал Пьеро Паролин.

"Папа Римский Франциск был глубоко потрясен, узнав новости о сильных ливнях и наводнении в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце", - говорится в тексте, распространенном в четверг службой печати Святого престола. При этом указывается, что понтифик "вспоминает в молитве людей, которые потеряли свои жизни и особенно молится за раненых и тех, кто до сих пор считается пропавшими без вести, лиц, чье имущество было повреждено или уничтожено силой природы".

Кроме того, в телеграмме подчеркивается, что Папа Римский выражает "свое участие" семьям, потерявшим родных и близких. В заключение понтифик выразил духовную близость всем пострадавшим от наводнения, а также аварийно-спасательным службам, принимающим участие в ликвидации последствий разгула стихии и занимающимся поисками пропавших людей. "Папа Римский Франциск молит Бога о помощи и защите каждого", - отмечается в тексте телеграммы.

С понедельника на западе и юго-западе Германии продолжаются ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии, по последним данным, погибли 58 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам.