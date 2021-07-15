В МВД Украины заявили, что Аваков подал заявление об отставке по предложению Зеленского

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Арсен Аваков, отставку которого с поста министра внутренних дел Украины в четверг утвердила Верховная рада, написал заявление об уходе с должности по предложению президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу [Авакову] уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". Геращенко также заявил, что отставка Авакова не связана с его встречей с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом, который 12 июля прибыл на Украину с двухнедельным визитом.

Ранее в четверг Рада поддержала поданное во вторник заявление об отставке Авакова. Он занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться на посту, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Авакову предъявляли претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.

Во вторник Зеленский после заявления об отставке Авакова предложил назначить на пост министра внутренних дел главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. До своего избрания в парламент он был экспертом Украинского института будущего, который связывают с Геращенко. Монастырский также был его помощником, когда Геращенко являлся депутатом Рады.