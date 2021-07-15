Медведчук считает, что статья Путина об Украине дает жесткую, но правдивую оценку истории

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев дает достаточно жесткую, но правдивую оценку общей истории двух народов и современной украинской государственности. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Переполох, который поднялся в политических кругах Украины после выхода статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", трудно переоценить. Однако в целом реакцию на эту статью большинства украинских политиков и аналитиков нельзя назвать адекватным ответом", - говорится в статье Медведчука на сайте ОПЗЖ. При этом политик выразил убеждение, "что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности".

Комментируя статью президента РФ, политик также выразил мнение, что "историческое единство русских и украинцев, более чем тысячелетняя совместная история заложили прочный фундамент успешного будущего украинцев и русских". Медведчук также предложил свой рецепт успеха Украины, который, по его мнению, "выведет ее из тупика, в который завела страну непрофессиональная власть последних лет, действующая под очевидным внешним, западным управлением и контролем". "Мы должны предложить такую картину будущего нашей страны, при которой оно будет привлекательным для представителей всех наций, всех этнических групп, проживающих на территории Украины. Сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между страной и своими неотъемлемыми ценностями: языком, религией, культурой. Сделать страну успешной", - заключил он.

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля на русском и украинском языках. В ней президент заявил, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден Путин, возможна только в партнерстве с РФ, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.