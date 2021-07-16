На Украине вступают с силу новые нормы закона о государственном языке

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Новые нормы языкового закона, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком, вступают в пятницу в силу на Украине.

"Прежде всего, Национальная комиссия по стандартам государственного языка начинает проведение экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен будет состоять из тестов, письменного задания и интервью. Эта работа будет проводиться членами Нацкомиссии как дистанционно, так и офлайн. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно", - написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз можно повторно сдать экзамен через четыре месяца и пытаться до тех пор, пока не сдаст. Омбудсмен сообщил, что сдавать экзамен будут все граждане, находящиеся на госслужбе, включая тех, кто занимает высшие государственные должности: от президента до заместителей председателей госадминистраций. Экзамен обязателен для прокуроров и судей, сотрудников правоохранительных органов, руководителей всех учреждений образования. Кроме того, экзамен по языку должны сдать те, кто хочет получить гражданство Украины.

Креминь отметил, что 16 июля вступают в силу еще две статьи закона о языке. Отныне все развлекательные мероприятия (концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия) должны проводиться на украинском языке. Это касается также экскурсионной и туристической деятельности.

"Статья 26 закрепляет норму, что распространение и демонстрирование фильмов на Украине происходит на государственном языке. Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются, в частности на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Демонстрация иностранных фильмов с субтитрами в кинотеатрах разрешается, только если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестиваля", - рассказал языковый омбудсмен.

За месяц до вступления в силу норм закона о тотальной украинизации, которые касаются обязательного показа фильмов и сериалов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке, президентская фракция "Слуги народа" в Верховной раде хотела полностью аннулировать это положение. Однако Рада не поддержала эту инициативу.

Закон о государственном языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действовавший в то время президент Петр Порошенко. Согласно документу, граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение в официальных текстах и документах государственного языка, включая "умышленное нарушение требований украинского правописания".

Согласно требованиям закона украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и т. п.

Закон вводится поэтапно. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. Все научные издания с июля 2020 года публикуются на украинском, английском или официальных языках Евросоюза. Доля вещания на украинском языке на общенациональном телевидении и радио составляет не менее 75% в неделю.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

Следить за исполнением закона должны так называемые языковые инспекторы. Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Курс на тотальную украинизацию

23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота, Верховная рада проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге и. о. президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады.

С 2016 года закон "Об основах государственной языковой политики" находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим основному закону. После вердикта суда языковой вопрос фактически регулировался только ст. 10 Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский, а русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.

В то же время на днях Большая палата Конституционного суда признала конституционным подписанный Порошенко закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", несмотря на то, что ряд его положений был раскритикован Венецианской комиссией. Венецианская комиссия предложила отложить его вступление в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Эксперты комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Насильственная украинизация в стране происходит на фоне того, что 49,8% граждан страны считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного минувшей осенью опроса Киевским международным институтом социологии.