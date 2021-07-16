Байден и Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию"

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг по итогам встречи в Вашингтоне одобрили "Вашингтонскую декларацию".

"<...> наша "Вашингтонская декларация", которую мы составили, - [это] документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал американский лидер на пресс-конференции с Меркель в Белом доме.

"Обе наши страны понимают необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти XXI века. Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества", - утверждал он.