Байден заявил, что США и ФРГ запускают партнерство по энергетике для помощи Украине

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия приняли решение запустить партнерство по климату и энергетике, которое будет нацелено в том числе на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине. Об этом сообщил в четверг на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден.

"И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и на Украине", - заявил американский лидер. Деталей, касающихся этого проекта, он не изложил.

США и ФРГ намерены рассматривать практические совместные меры для укрепления энергобезопасности Европы и Украины, отметил Байден.

"Канцлер Меркель и я дали указания нашим командам рассмотреть практические меры, которые мы можем совместно принять, о том, укреплена или нет энергетическая безопасность Европы и Украины, - сказал он. - Мы будем исходить из российских действий. Мы посмотрим".