США и Германия намерены совместно укреплять оборону

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. Об этом говорится в совместной декларации президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, подписанной в Вашингтоне в четверг. Текст декларации распространен Белым домом.

"Спустя более трех десятилетий после воссоединения Германии мы продолжим без устали работать над тем, чтобы Европа была единой, свободной и мирной. Если внешние силы будут создавать барьеры для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы вместе укрепить нашу оборону, повысить стойкость и усилить солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий, и наша приверженность пятой статье [о коллективной обороне] нерушима", - говорится в декларации.

В документе также подчеркивается, что две страны "поддерживают универсальные ценности, лежащие в основе Устава ООН, и едины в приверженности продвижению прав человека повсюду". "Мы должны продемонстрировать, что демократия приносит результаты как нашим гражданам у нас дома, так и по всему миру", - сказано в декларации.

Против раздела на сферы влияния

Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в документе.

"Будучи странами, чья экономика зависит от свободного транзита товаров по всему миру, мы подтверждаем критическую важность свободы навигации и полетов, а также другого свободного использования моря в соответствии с международным правом. Достичь этого результата невозможно в мире, разделенном на сферы влияния, и мы будем противостоять попыткам их создания путем территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия", - говорится в декларации.

В декларации также отмечается, что "все страны должны иметь возможность свободно определять свое будущее, без какого-либо внешнего влияния, принуждения или доминирования со стороны внешних сил".

В документе указано, что США и Германия будут также сотрудничать в том, чтобы новые технологии использовались для продвижения свободы, а не репрессий. "По мере того, как технологии меняют жизни наших граждан, нашу экономику и геополитическое окружение, они [технологии] должны отражать наши демократические ценности", - сказано в документе.

Сотрудничество в экономике и науке

Вашингтон и Берлин намерены активизировать экономическое и научно-техническое сотрудничество, в том числе путем создания новых совместных структур, говорится в декларации.

"Мы будем углублять сотрудничество между нашими учеными, инженерами и математиками, чтобы гарантировать, что важнейшие инновации этого столетия пойдут на пользу демократическому руководству, а не авторитаризму", - отмечается в документе, который распространила пресс-служба Белого дома. В нем подчеркивается, что США и ФРГ намерены "противостоять применению и распространению технологий слежки", которые могут быть использованы для нарушения прав человека.

В заявлении сторон сообщается, что США и ФРГ намерены создать американско-германский форум, который будет "выступать с рекомендациями относительно строительства совместного будущего" двух стран. "Для содействия сотрудничеству по ключевым экономическим вопросам мы также начнем экономический диалог между США и Германией", - говорится в декларации.

В документе констатируется, что связи между США и Германией в последние десятилетия "укрепились и углубились" благодаря взаимодействую в сферах бизнеса и науки, работе неправительственных и исследовательских организаций.