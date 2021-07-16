Байден заявил об ухудшении ситуации в Гонконге

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается, и обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района КНР.

"Ситуация в Гонконге ухудшается, и китайское правительство не выполняет своих обещаний, которые оно дало относительно того, как они будут вести себя в отношении Гонконга", - утверждал американский лидер в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В начале июля Байден постановил продлить до 14 июля 2022 года режим так называемой чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга. 14 июля 2020 года Дональд Трамп, который тогда был президентом США, подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР.

Согласно положениям объединенной китайско-британской совместной декларации от 1984 года, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону автономии. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Пекин в том, что он нарушил декларацию, начав реформировать систему выборов в Гонконге и приняв закон о нацбезопасности. Китай объясняет эти меры необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом и подрывом государственной власти и предостерегает иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику КНР.