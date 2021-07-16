В США разочарованы отказом премьера Ливана от формирования нового правительства

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы решением назначенного премьер-министра Ливана Саада Харири отказаться от формирования нового правительства страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодняшнее объявление о том, что Саад Харири уходит с поста назначенного премьер-министра, - это еще одно разочаровывающее развитие событий для народа Ливана. Исключительно важно, чтобы правительство, приверженное реализации приоритетных реформ и способное это сделать, было сформировано сейчас", - заявил глава Госдепа.

"Правительство также должно начать готовиться к парламентским выборам 2022 года, которые должны быть проведены в установленные сроки, должны быть свободными и честными", - считает Блинкен.

В четверг Харири сообщил, что отказывается от формирования нового правительства страны. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с президентом республики Мишелем Ауном.

Политический вакуум в Ливане сохраняется с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. С тех пор назначенному 22 октября новым премьер-министром суннитскому политику Харири и президенту Ауну не удавалось согласовать состав нового правительства. Политический кризис усугубляет и без того крайне тяжелую социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. На фоне сообщений об отставке Харири произошло резкое падение курса ливанского фунта по отношению к доллару США.