CNN: губернатор Нью-Йорка ответит на вопросы следователей по делу о домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ответит на вопросы следователей, которые проводят разбирательство в связи с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По словам ее источников, встреча Куомо со следователями из числа сотрудников аппарата генпрокурора штата запланирована на 17 июля. В ней примут участие два юриста, которые были наняты для проведения данного разбирательства.

Как отмечает телекомпания, намерение властей провести данную встречу с губернатором может означать, что "расследование приближается к заключительному этапу".

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору также в этом случае нужно будет оставить свой пост.

В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свою должность в свете скандала. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.