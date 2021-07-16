Премьер Новой Зеландии обсудила проблемы региона с президентом США

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив важность совместной работы правительств двух стран в деле экономического восстановления Индо-Тихоокеанского региона после пандемии.

"Мы обсудили предстоящую встречу лидеров АТЭС и критическую важность совместной работы в регионе для скорейшего выхода из пандемии. Также темой разговора была стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщила Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Премьер-министр подчеркнула, что США и Новая Зеландия имеют общие ценности и интересы, в число которых входит стремление к созданию "открытой и основанной на правилах экономической архитектуры в регионе, что будет способствовать росту торговли и инвестиций".

Также лидеры обсудили проблему обеспечения стран Индо-Тихоокеанского региона безопасными и эффективными вакцинами против коронавируса и темпы реализации национальных прививочных кампаний.