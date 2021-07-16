Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны совместно противостоять политизации пандемии

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай и Россия должны усилить сплоченность и сотрудничество, чтобы вместе противостоять политизации и стигматизации пандемии и вопроса происхождения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Ташкенте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В настоящее время эпидемия коронавируса по-прежнему распространяется по всему миру, международному противоэпидемическому сотрудничеству предстоит пройти долгий путь", - приводит его слова в пятницу сайт МИД КНР. "Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами: во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", - сказал министр. Его встреча с Лавровым в столице Узбекистана состоялась в четверг.

Как указал Ван И, Китай и Россия "должны продолжать совместную работу, чтобы противостоять стигматизации и политизации пандемии и вопроса происхождения вируса, вместе отстаивать авторитет науки".

О "псевдо-многосторонности"

КНР и РФ должны совместно разоблачать любые проявления "псевдо-многосторонности", твердо отстаивать истинный мультилатерализм, поддерживать координацию и выступать решительно против вмешательства извне во внутренние дела, заявил Ван И.

"Стороны должны совместно разоблачать любые виды "псевдо-многосторонности", предотвращать подрыв международного порядка и твердо отстаивать истинную многосторонность", - приводит его слова в пятницу сайт МИД КНР.

Как указал министр, Китай и Россия также должны поддерживать координацию и взаимодействие, выступать решительно против вмешательства внешних сил во внутренние дела.

"Стороны должны углублять сотрудничество в региональных делах, вместе содействовать возвращению Афганистана на путь мира, совместно противостоять наполненной менталитетом холодной войны Индо-Тихоокеанской стратегии, вместе содействовать мирному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона", - резюмировал Ван И.