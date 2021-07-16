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Немецкий политик связал большое число пропавших в ФРГ с проблемами с сотовой связью

Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер заявил, что в стране разные данные по пропавшим после наводнений

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Большое число граждан ФРГ, с которыми утрачена связь после наводнений, может быть связана со сбоями в работе сотовой сети. Такое предположение высказала в пятницу в эфире телеканала n-tv премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.

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"У нас очень разные данные по пропавшим. Мы не можем верифицировать их. Мы надеемся, что многие из пропавших просто не имеют связи из-за постоянно отсутствующей сети. Пока очень сложно разобраться", - сказала она.

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Тем временем до сих пор нет общей официальной статистики по погибшим и пострадавшим. Каждый округ формирует ее отдельно, а СМИ уже потом, основываясь на открытых источниках, сводят все воедино и подсчитывают. Последнее опубликованное в газетах число погибших - 81.

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