Правительство Афганистана призывает талибов к сотрудничеству ради мира

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Афганистана призывает радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) к сотрудничеству ради установления мира в стране. С таким заявлением выступил в пятницу в Ташкенте президент исламской республики Ашраф Гани в ходе международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Мы призываем "Талибан" сотрудничать с правительством Афганистана для того, чтобы соответствующим образом решить [спорные] вопросы и снять угрозу [войны]", - заявил Гани. Вместе с тем он указал на готовность афганского правительства "лицом к лицу столкнуться" с талибами.

Афганский лидер также подчеркнул невозможность урегулирования ситуации в стране без достижения "регионального консенсуса", добавив, что война и нестабильность в Афганистане оказывают огромное влияние на весь регион.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по ряду направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль над порядка 85% территории исламской республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.