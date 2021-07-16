Оппозиция призвала Зеленского соблюдать принципы Декларации о госсуверенитете

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским соблюдать принципы Декларации о государственном суверенитете. Об этом в пятницу говорится в поздравлении к гражданам страны по случаю годовщины принятия этой декларации.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости отклонения от принципов Декларации о государственном суверенитете Украины. Мы полны решимости восстановить демократические и социальные основы украинской государственности, разрушаемые безответственной и авантюрной политикой власти", - говорится в тексте на сайте партии.

По убеждению ОПЗЖ, принятая в 1990 году декларация создала надежную основу для объединения многонационального народа Украины вокруг общих целей построения демократического, социального, правового и миролюбивого государства. "Государства, которое обеспечивает всестороннюю защиту прав и свобод человека, равенство всех граждан независимо от их происхождения, языка, веры и политических убеждений", - подчеркнули в оппозиции.

В то же время, констатировали в ОПЗЖ, "сегодня мы видим, как власть движется в противоположном направлении", помнит торжественную дату, но игнорирует содержание декларации, нарушает ее букву и дух. Вместо социальной справедливости, указали в партии, целенаправленно уничтожаются социальные гарантии, разрушается доступная бесплатная медицина и образование. "Вместо экономической самостоятельности власть загоняет страну в кредитную кабалу и живет под диктовку кредиторов. Вместо внеблоковой политики и нейтрального статуса - гонится за евро-атлантическими иллюзиям, вовлекая Украину в опасные геополитические комбинации внешних игроков. Народовластие и демократию подменили диктат Совета нацбезопасности и обороны, внесудебные решения, санкции против украинских граждан и уничтожение свободы слова. А вместо обеспечения равенства граждан реализуется политика этнической, культурной и языковой дискриминации", - заключили в ОПЗЖ.

Декларация о госсуверенитете

Декларация о государственном суверенитете Украины принята Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 года. "Верховный Совет Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях", - сказано в декларации.

Согласно этому документу, Украина является правопреемницей УССР, а народ выбрал для себя общественный строй - народовластие, экономическую самостоятельность, внеблоковый статус и закрепил вхождение Украины в состав Содружества Независимых Государств.