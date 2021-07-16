Верховный комиссар ООН призвала освободить задержанных участников протестов на Кубе

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что задержанные на Кубе участники протестов должны быть освобождены, а имеющиеся проблемы следует решать путем диалога. В заявлении, распространенном в пятницу в Женеве, она призвала также к независимому и транспарентному расследованию смерти одного из протестующих.

"Я глубоко сожалею о смерти одного из протестующих в связи с протестами в Гаване. Очень важно, чтобы было проведено независимое, транспарентное и эффективное расследование и чтобы виновные были привлечены к ответственности", - отметила Бачелет. Верховный комиссар подчеркнула, что "очень обеспокоена сообщениями о чрезмерном применении силы против демонстрантов на Кубе и арестом большого числа людей, включая нескольких журналистов". "Все задержанные за осуществление своих прав должны быть быстро освобождены", - констатировала она.

"Я призываю правительство заняться жалобами протестующих посредством диалога, а также соблюдать и полностью защищать права всех людей на мирные собрания и свободу выражения мнения", - говорится в заявлении. Бачелет считает, что следует восстановить доступ к интернету и соцсетям.

Как пояснили в возглавляемом Бачелет управлении, "протесты на Кубе произошли в контексте трудной экономической ситуации", и их участники "требовали отмены экономических мер, которые ограничивают доступ людей к основным товарам, включая продовольствие, лекарства и вакцины от COVID-19". В этой связи верховный комиссар ООН "повторила свой призыв к снятию односторонних секторальных санкций [введенных против Кубы], учитывая их негативное влияние на права человека, включая право на охрану здоровья".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков в воскресенье.