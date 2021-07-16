Баку сформировал новую воинскую часть в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе

БАКУ, 16 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу о создании новой воинской части в перешедшем под контроль Баку после окончания боевых действий в зоне карабахского конфликта Агдамском районе.

"В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Агдамского района введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, служебные помещения в воинской части оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами. "Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях", - добавили в Минобороны.

В середине мая в ведомстве сообщали, что с момента окончания боевых действий в зоне конфликта на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в Карабахе, сформированы 20 модульных и контейнерных воинских частей. По его данным, в начале июня в Агдаме открыты две новые воинские части.