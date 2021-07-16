СМИ: ВВС Афганистана прервали операцию на границе с Пакистаном

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Афганистана приостановили операцию по освобождению от боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) населенного пункта Спин-Болдак на границе с Пакистаном после предупреждения со стороны Исламабада. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLO News со ссылкой источник в правительстве Афганистана.

Операция в Спин-Болдаке (провинция Кандагар) была прервана в четверг в связи с риском вмешательства ВВС Пакистана. Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в четверг, что Исламабад уведомил Кабул о возможности применения боевой авиации, если афганские силы попытаются вытеснить талибов с КПП "Спин-Болдак".

Пакистан в пятницу опроверг эти сведения. "Вопреки утверждению вице-президента Афганистана ВВС Пакистана никогда ничего не сообщали ВВС Афганистана", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook МИД Пакистана. В ведомстве уточнили, что Кабул уведомил Исламабад о намерении провести военно-воздушную операцию в районе населенного пункта Чаман на границе с Пакистаном. Пакистан "положительно отреагировал на право афганского правительства действовать на его территории", несмотря на то, что военные операции в такой близости от государственной границы обычно не допускаются в международной практике.

14 июля стало известно, что движение "Талибан" захватило основной пункт перехода на границе с Пакистаном "Спин-Болдак - Чаман" в провинции Кандагар.

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские власти неоднократно заявляли, что "Талибан" наращивает активность. Талибы контролируют значительную часть районов в сельской местности и теперь стремятся к захвату крупных городов.