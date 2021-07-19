Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой

На минувшей неделе военные США сообщили, что практически закончили выводить свой контингент из Афганистана. Ожидается, что американцы окончательно покинут страну 31 августа. Несмотря на то что уход военных затянулся на несколько месяцев, он все равно оказался небрежным и плохо организованным. Силы США бросали оружие и технику, оставляли стратегически важные посты, чем подвергли опасности многих афганцев, которые продолжают сражаться с "Талибаном" (организация запрещена в РФ). Еще весной в Генштабе США обещали, что перед уходом из Афганистана военные передадут все необходимое для поддержания обороны правительственным силам. По заявлению Центрального командования США, афганцам должно было достаться не менее 17 074 единиц техники. Однако на деле многое из того, что принадлежало армии США, в итоге оказалось в руках у боевиков.

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70 снайперских винтовок, 900 орудий, 30 автомобилей Hummer, 20 армейских пикапов и 15 военных грузовиков — это лишь то, что получили талибы, захватившие военную базу Султан-Хилл в провинции Вардак. "Боевики "Талибана" показали нам расположенный на базе грузовой контейнер, где хранилось самое современное в мире оружие", — рассказывают журналисты телеканала Sky News, которым талибы позволили снять репортаж на захваченной территории. По словам корреспондентов, они видели там спутниковые телефоны, гранаты, минометы, патроны и другие боеприпасы. На многих единицах оружия стояла пометка "Собственность правительства США". "Теперь оружие захвачено той самой группой, против которой его предполагалось использовать", — констатируют журналисты. Оружие и территория в обмен на жизнь С середины весны движение "Талибан" начало в Афганистане успешное наступление. По заявлениям самих боевиков, они уже контролируют 85% территории страны. Многие эксперты скептически относятся к этой цифре. Контроль над захваченными районами часто является условным, а сами талибы представляют из себя весьма разрозненные вооруженные формирования. Тем не менее под управление боевиков уже перешли две трети границы с Таджикистаном и отдельные КПП на границе с Ираном и Туркменией. Одна из их последних побед — захват ключевого перехода Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Контроль талибов над этим пунктом подтвердили пакистанские военные, но власти Афганистана пока опровергают эту информацию. Сами талибы объясняют свои военные успехи безоговорочной поддержкой местного населения. Однако, как пишут мировые СМИ, во многом это связано с тем, что демотивированные уходом американцев правительственные силы просто не готовы к ведению войны. Если им предлагают сложить оружие в обмен на жизнь и свободу, то зачастую они соглашаются. Так боевики захватывают новые территории, а вместе с тем и оставленные американцами оружие и технику. По данным журнала Forbes, только в июне талибы захватили у афганских военных 700 внедорожников Hummer, а также десятки бронетранспортеров и артиллерийских систем.

' Documented Madness/YouTube'

"Они просто исчезли под покровом темноты" Еще одним примером того, насколько неоднозначно оказался спланирован уход американцев из Афганистана, стала брошенная ими среди ночи база Баграм — крупнейший в стране военный аэродром, где служили тысячи солдат. Все это время он имел стратегическое значение для всей афганской кампании. Кроме того, там находится тюрьма, где содержатся около 5 тыс. заключенных, многие из которых, предположительно, являются талибами. Как рассказал агентству AP новый командующий базой Асадулла Кохистани, афганские военные узнали об уходе американцев из Баграма лишь по рассказам местных. К тому моменту, когда они явились на аэродром проверить эти слухи, на брошенной базе уже орудовали мародеры.

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"Они разграбили здания, погрузили на машины все, что не было прибито гвоздями", — приводит агентство рассказ одного из афганских военных. По словам Кохистани, кроме воды, продуктов и пайков на аэродроме остались тысячи автомобилей без ключей зажигания и сотни бронетранспортеров. Военные США также бросили стрелковый арсенал и боеприпасы, но вывезли тяжелое вооружение. Всего на базе осталось около 3,5 млн предметов. В этот список входят такие вещи, как телефоны и строительные материалы, двери, дверные ручки и окна. "За одну ночь они похоронили все 20 лет благих намерений, просто исчезнув под покровом темноты, ни сказав и слова афганским солдатам", — рассказал АР один из афганских солдат. В Пентагоне внезапное исчезновение военных с базы Баграм объяснили мерами безопасности. "Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было принято в интересах безопасности наших сил", — пояснил представитель военного ведомства Джон Кирби. По его словам, уход военных США координировался с афганской стороной на высоком уровне. Поводы поторопиться Одной из причин поспешного вывода американских военных могут быть сроки, которые обговаривали представители США и талибы. Срыв этих договоренностей грозит привести к новым нападениям на пока еще остающихся в стране американцев и, как следствие, возобновить войну. К тому же Вашингтону важно успеть заявить об окончании афганской миссии к 20-летней годовщине терактов 11 сентября. Именно эта дата стала отправной точкой для начала афганской войны. Быстрый вывод — почти наверняка личное требование президента Байдена, который открыто заявлял, что Америка и так опоздала с этим решением почти на 10 лет. При этом начавший афганскую кампанию экс-президент США Джордж Буш — младший считает решение о выходе из страны ошибкой. По его мнению, "афганским женщинам и девочкам будет нанесен неописуемый вред". О ситуации высказался и предшественник Байдена, экс-президент Дональд Трамп, который фактически и запустил процесс вывода войск. "Он [Байден] оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас "Талибан" устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор", — подчеркнул Трамп. Поспешный вывод войск также критикуют и военные, которые лично служили в Афганистане. "Наш внезапный уход серьезно уменьшил шансы афганской армии на успех. Оставленное нами оборудование, транспортные средства, оружие и боеприпасы теперь разграблены талибами, что делает наших врагов сильнее", — пишет в своей колонке для USA Today ветеран боевых действий в Афганистане, капитан Сэм Браун. По его мнению, Байден обязан провести всеобъемлющее расследование, "чтобы нация, потерявшая в Афганистане тысячи своих граждан", знала, кто из лидеров отвечает за эти ошибки. Неочевидное будущее Афганистана Наступление талибов в Афганистане уже нанесло ущерб в $500 млн. В стране начался дефицит медикаментов и продовольствия. Из-за боевых действий страдает жизненно важная инфраструктура, а к границам устремились беженцы. В ООН бьют тревогу о надвигающейся гуманитарной катастрофе. По данным организации, 18 млн из 38 млн жителей Афганистана нуждаются в срочной помощи.

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