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МВД Украины возглавил депутат от президентской фракции Денис Монастырский

Денис Монастырский заменил на этом посту Арсена Авакова, который находился на должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года
Глава МВД Украины Денис Монастырский Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
Описание
Глава МВД Украины Денис Монастырский
© Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины возглавил депутат от фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Денис Монастырский. В пятницу его кандидатуру поддержал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

Монастырский заменил на этом посту Арсена Авакова, который находился на должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. В четверг Рада удовлетворила просьбу Авакова об отставке, а в пятницу профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Монастырского.

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